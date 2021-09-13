بعد انتهاء أعمال الترميم.. افتتاح مقبرة زوسر أمام الجمهور غدا «صور»

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم، التي بدأت عام 2006، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمهندس وعبدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات وصبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

وفور وصوله إلى منطقة آثار سقارة، التقى «العناني» بعدد من السائحين من ألمانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا وأسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال، الذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر ولمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة وعراقة الحضارة المصرية.

ترميم المقبرة 15 عامًا

كما دعا الوزير السياح لافتتاح المقبرة، الذي أعربوا عن سعادتهم كونهم أول زائري المقبرة منذ أكثر من 15 عامًا.

من جابنه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين، الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت في الصخر على عمق يصل إلى نحو 30 مترا، ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة، الذي يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

محتويات المقبرة

يوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج، كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

بدوره، أشار العميد مهندس هشام سمير، أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام 2006، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط و الأسقف و إزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

كما تمت إعادة تجميع و ترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

غدًا.. افتتاح المقبرة أمام الجمهور

ومن المقرر افتتاح المقبرة للزيارة بدءا من غد الثلاثاء، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين 40 جنيهًا، وللطالب المصري 20 جنيهًا، والأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيهًا.

وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.