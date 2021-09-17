الثلاثاء.. صرف مرتبات موظفي الدولة

أربعة أيام، تفصلنا عن موعد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، التي أكدت فى بيان لها، أنه سيجري صرف المرتبات يوم الثلاثاء المقبل، عن شهر سبتمبر ولمدة 3 أيام.

وقالت وزارة المالية، إن هناك أكثر من 60 جهة حكومية، بما فيها الوزارات، ستصرف مرتباتها على مدار ثلاثة أيام، بدأ من يوم 21 سبتمبر، حتى 23 سبتمبر، أما رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيجري استكمال صرف باقي الجهات الحكومية، خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري وعلي مدار يومين.

صرف المرتبات على ثلاثة أيام

وأكدت وزارة المالية، أنه سيجري صرف المرتبات لحوالى 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى، وفى اليوم الثاني، سيجري صرف رواتب العاملين بـ20 وزارة وهيئة تابعة، أما اليوم الثالث والأخير، وهو الموافق يوم 23 سبتمبر، سيجري صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

البنوك تستعد بتغذية ماكينات الصرف الآلى

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أن البنوك تستعد حاليا لصرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، عبر تغذية ماكينات الصراف الألي بالنقود التي تحتاج لها، موضحا أن هناك ارتفاع كبير في أعداد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك، التى تعمل فى السوق، مشيرا إلى أن أعداد تلك الماكينات بلغ نحو 14918 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة بـ14152 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2020، بزيادة قدرها 766 ماكينة خلال 6 أشهر.

وتابعت المصادر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى فى كل المحافظات، تعمل على مدار اليوم، وكافة أيام الأسبوع، بهدف توفير النقد الذى يحتاج إليه المواطن، مؤكدا على أن تغذية تلك الماكينات تتم بشكل دورى، ولكن فى أيام صرف المرتبات والمعاشات يتم وضع خطة لتغذية الماكينات لحظيا.