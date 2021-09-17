مصدر بالطب الشرعي: فتاة سيتي ستارز «عذراء لا تتعاطى المخدرات»

قال مصدر بالطب الشرعي، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي والخاص بجثة المتوفية ميار محمد، والتي قفزت من الطابق السادس في مول سيتي ستارز، وبإجراء الصفة التشريحية بناءً على قرار النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة، كشف أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها.

فتاة المول عذراء

وأوضح المصدر، أن فتاة مول سيتي ستارز ميار محمد، هي «بكر - عذراء»، وبأخذ عينة من دمها وتحليلها للكشف عن تعاطي أي مواد مخدرة، تبين خلو العينة من أية مخدرات أو مواد كحولية.

وأضاف أنه تم كتابة تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد الانتهاء من تشريح جثمان فتاة المول، وجار إرساله إلى النيابة العامة متابعا، أنه بالنسبة للتقرير النهائي الخاص بسبب الوفاه سيتم الانتهاء من كتابته بمجرد الانتهاء من تحليل العينات المعوية التي أرسلت للمعمل الطبي لمصلحة الطب الشرعي.

تشييع جثمان فتاة المول

كانت أسرة «فتاة المول» شيعت جثمانها إلى مثواها الأخير بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفسية ظهر اليوم، وظهرت والدة الفتاة في حالة انهيار وحزن شديد دموعها لم تتوقف طوال 90 دقيقة، مدة الصلاة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير، وكانت تحتضن النعش الخشبي الخاص بجثمان نجلتها بعد تسلمه من مشرحة زينهم.

تشريح جثمان فتاة المول

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة مول سيتي ستارز لبيان أسباب وفاتها، واستمعت النيابة خلال تحقيقاتها لأقوال صديقة فتاة المول وتدعى «نيرة»، والتي قالت إنها كانت بصحبة «ميار» قبل ساعات من انتحارها داخل كافيه في سيتي ستارز، وأن «ميار» ذكرت لها أنها تعاني من حالة نفسية سيئة وترغب في الانتحار، لكنها لم تتخيل أنها ستنفذ ما قالته، وظلت معها حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الانتحار وهو يوم الخميس الماضي، حتى فوجئت بتداول صور وفيديوهات انتحارها.