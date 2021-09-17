بدء تطبيق غرامات الملصق الإلكتروني بعد ساعات.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة وتبدأ وزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني على المركبات، حيث أهابت الوزارة بالمواطنين من أصحاب السيارات، بسرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات، والتي سيتم تطبيقها بدءا من غدٍ السبت وفقا لما كشفته وزارة الداخلية.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات

وتوجد عقوبات متعددة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو العبث به، وفقًا لقانون المرور الجديد 2021، وهي كما يلي:

- أولها الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر لمن لا يلتزم بتركيب الملصق.

- غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين لمن لا يلتزم بوضع الملصق الإلكتروني.

- ويمكن معاقبة الشخص بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

فوائد تركيب الملصق الإلكتروني

- من خلال الملصق يتم تحديد حركة المركبات وتصنيفها ومسار السير، ما إذا كانت سيارة أو دراجة أو نقل.

- يُمَكن الملصق الإلكتروني الأجهزة الأمنية من وضع نظام فحص آلي للمركبات، والتعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح المحددة لها، بالوجود داخل الجمهورية.

- تحديد ورصد المركبات المطلوبة أمنيًا، وكذلك التي انتهت التراخيص الخاصة بها، ويمكن من خلال الملصق أيضا ضبط السيارات المبلغ بسرقتها بشكل أدق.

- من خلال الملصق الإلكتروني يمكن ضبط المخالفات التي يتم ارتكابها عند تجاوز السرعة المقررة، كما يساهم الملصق في تخزين صور تلك المركبات المخالفة ضمن قاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلال الملصق التعرف على المركبات التي تم تركيب ملصق لها، ولم يتم استخدامه للتبليغ عنها، ومن ثم ضبطها استنادًا لما ينص عليه قانون المرور.