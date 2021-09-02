سحب 3034 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة الأمنية 3034 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، في حملات أمنية للتصدي للخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتستمر إدارات المرور في مواصلة عملها برصد المخالفات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث يجري سحب تراخيص السيارة وإرسال مالكها إلى المرور الصادر عنه الترخيص من أجل استلامها وتركيب الملصق الإلكتروني دون عقوبات حتى تاريخ تنفيذ قانون المرور الجديد في 18 سبتمبر الجاري، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس.

تحذير لمالكي السيارات بشأن الملصق الإلكتروني

وطالبت أمس وزارة الداخلية، في بيان، مالكي السيارة بمختلف أنواعها التوجه إلى إدارات المرور من أجل تركيب الملصق الإلكتروني حتى لا يتعرض أي شخص غير ملتزم بالقانون للعقوبات وفق قانون المرور الجديد، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري، وتشمل العقوبات عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

«الوطن» تستعرض لقرائها المخالفات المرورية حتى يكون الجميع في حذر من الوقوع فيها بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتكون العقوبات موزعة على 3 محاور بالنسبة لغير الملتزمين بالملصق الإلكتروني، وهي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وسحب الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وفرض غرامة على صاحب المركبة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إما الحبس أو فرض الغرامة.

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني

وحددت وزارة الداخلية آلية تركيب المصلق الإلكتروني في خطوات إلكترونية عدة عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر الإلكترونية، وبعدها التوجه لاختيار خدمات المركبات، والضغط على زر خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، ثم اختيار سداد رسوم الخدمة المطلوبة.