آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي: في العناية المركزة

تصدرت أخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي تعرض لها واستدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وحسب تشخيص الأطباء وفقًا لمصادر مقربة لـ«الوطن» إنه أصيب بجلطة في الرئة دون معرفة سببها حتى الأن وهل الأمر له علاقة بتداعيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ فترة من عدمه.

كريم فهمي «تحت الملاحظة» والحالة الصحية «مستقرة»: الجلطة مازالت موجودة

وقالت مصممة الأزياء الفنانة ندى كرم، لـ«الوطن» إن كريم فهمي إلى الآن حالته مستقرة ومازال محجوزًا داخل غرفة العناية المركزة لحين استقرار الحالة تمامًا والاطمئنان عليه ولضمان عدم حدوث أي مضاعفات، وفي انتظار «ذوبان» الجلطة.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم كريم فهمي في أزمته الصحية الأخيرة، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد العوضي لكريم فهمي: ربنا يشفيك

ونشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» صورة الفنان كريم فهمي معلقًا عليها بقوله: ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله.

مي كساب لكريم فهمي: يارب ترجع لبيتك وأولادك

وكتبت الفنانة مي كساب، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تدعو بالشفاء للفنان كريم فهمي بقولها: «يارب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

وكانت الفنانة ندي كرم، أول من أعلنت عن الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان كريم فهمي، من خلال نشرها عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، صورة له وهو على سرير المرض بأحد المستشفيات، معلقة عليها بقولها: «إن شاء الله تعدي على خير، وتقوم بالسلامة يارب».