إحالة بلاغ ضد فيفي عبده إلى نيابة الاستئناف بسبب «فيديو البشكير»

قالت مصادر قضائية، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد الراقصة فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه، الذي يتهمها المحامي خلاله، بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال الرقص في فيديو كانت ترتدي فيه فيفي عبده «البشكير»، ما أثار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد رواج هذا الفيديو على منصة فيس بوك.

فيديو الرقص بالبشكير

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام على خلفية الرقص بفوطة أو بالبشكير حمام في الساحل الشمالي، وبث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح في بلاغه الذي حمل رقم 97696، أن الفيديو أثار غضب رواد فيس بوك، لأنه يتنافى مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، ما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وجاء بنص المادة 25، معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، ونلتمس فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديم الراقصة فيفي عبده للمحاكمة.

أغنية عمرو دياب

وأضاف مقدم البلاغ، أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي تعرضت فيها فيفي عبده لهجوم من رواد مواقع التواصل، حيث تعرضت فيفي عبده، لهجوم شديد بعد ظهورها من الروف، وهي ترقص على أغنية أماكن السهر، من غناء الهضبة عمرو دياب.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو، ترتدي هوت شورت جينز وتوب أسود اللون وبعض الإكسسوار، وأن الراقصة نشرت فيديو على حسابها الشخصي فيس بوك، وعلقت بقولها: «مساء الفل مع أحلى غروب شمس»، ورقصت عليها على أغنية أماكن السهر عمرو دياب ولقي فيديو فيفي، عبده حالة من السخرية والتعليقات السلبية، حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: «هي الناس تكبر تعقل ولا دي تتجنن، وكل ما أشوفك بتتنطي كده وجع كعوب رجلي وظهري يحل عليا.. يا شيخة منك لله».