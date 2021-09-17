«صناع الخير» ومجلس الوزراء والبنك الأهلي ينظمون قافلة طبية ببورسعيد

نظّمت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وهيئة الرعاية الصحية بمجلس الوزراء وجامعة بورسعيد والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، قافلة طبية كبرى للكشف على أهالي قرى بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد في أكثر من 14 تخصصا طبيا مختلفا، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد، واستفاد من خدماتها 630 مواطنا من أهالي القرى المستهدفة.

توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية

وبحسب بيان، صادر عن مؤسسة صناع الخير للتنمية حول القافلة الطبية، فقد أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أنّ القافلة تأتى ضمن فعاليات تعاون صناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وعدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية بمناطق تواجدهم.

وأوضح عبدالفتاح، أنه قد سبق القافلة في هذه الإطار تنظيم سلسلة قوافل جابت عدد كبير من القرى الأشد احتياجا، والتي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه جرى تنظيم قافلة طبية موسعة استهدفت العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بمدينة العملين الجديدة بحضور وزير القوى العاملة، وقدمت هذه القوافل خدمات توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان.

توقيع الكشف الطبي في 14 تخصصا مختلفا

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة ضمت فريقا طبيا رفيع المستوى من كليات الطب البشرى والتمريض والصيدلة بجامعة بورسعيد وفريقا طبيا متخصصا في مجال العيون.

واستكمل شعبان، أنّ القافلة الطبية تشمل 14 تخصصا طبيا في مختلف المجالات منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامةـ فضلا عن صرف الأدوية وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وعمل مقاسات النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبى أكبر.