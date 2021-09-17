«التموين» تحوّل الملفات الورقية إلى إلكترونية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحويل كل الخدمات المقدمة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية إلى نظام التحول الرقمي على مواقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، التابعين للحكومة المصرية، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية في التحول الرقمي.

وأرشفت وزارة التموين جميع ملفاتها إلكترونيا قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية، والمفترض الانتقال لها مع بداية العام المقبل، ويتم الآن إجراء مسح ضوئي لأكثر من 10 آلاف ملف يوميا، خاصة وأن عمل وزارة التموين داخل العاصمة الإدارية الجديدة يعتمد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وتحويل كل الملفات التي تخدم المواطنين بربطها بالإنترنت وذلك لسهولة طلب الخدمات التموينية عبر الإنترنت وتماشيا مع التحول الرقمي الذي تدعو له الحكومة المصرية.

اختيار الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديد

وأكدت وزارة التموين أنه من المقرر الانتقال التدريجي لموظفي الديوان بوزارة التموين إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، ومن المفترض نقل مركز المعلومات أولا، ويأتي باقي موظفي الوزارة تباعا، وتم اختيار الموظفين الذين سوف يتم نقلهم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية دورات تدريبية، تم خلالها تدريب العاملين بالتموين على الدعم الفني والتكنولوجيا الرقمية، وأساليب العمل الحديثة وفقا لتوجه الدولة نحو الرقمنة.

«التموين» تعمل على قدم وساق لتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية

وأوضحت وزارة التموين أنه يجري العمل حاليا في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية على قدم وساق للانتهاء من تحويل كل الملفات والمستندات الورقية الموجودة بالديوان العام الورقية إلى ملفات إلكترونية، استعدادا للانتقال إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية العام المقبل، والذي يكون موقعه في مجمع الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.