تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة: أكثر من 50 ألف موظف

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف، أي أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي: «بدأنا التدريب في شهر سبتمبر، وهناك موظفون يحصلون على برنامج تدريبي واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أي صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف شخص، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت، مردفًا، أنه يتم تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجرى الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.

وأوضح أنه سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ.

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