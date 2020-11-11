الوزراء: مقرات الحكومة ستحقق عائدا ماديا عقب نقل الموظفين للعاصمة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن كيفية التعامل مع مقرات الحكومة في القاهرة، عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك خطة لاستغلال كل المباني عن طريق الصندوق السيادي الموجود حاليا، فهو المنوط به إدارة أصول الدولة: "هذه المباني، وهذه المقار، جزء أصيل من أصول الدولة".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الصندوق السيادي سيتولى إدارة تلك الأصول بشكل كفء، وسيكون هناك مقابل مادي كبير من هذا الأمر: "مكنش فيه عائد مادي من استغلال هذه المقرات أثناء العمل بها، لكن كان بها نفع وهو كونها مقارات حكومية".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن طريقة إدارة هذه المقارات عقب انتقال الموظفين للعاصمة الجديدة سيختلف بشكل كبير، كون المباني الخاصة بالمصالح الحكومية بعضها ربما يحمل طابعا أثريا وله قيمة معمارية: "هذه المكاتب تستخدم كماكتب للموظفين، وسيجري تغيير هذا الاستخدام بعد نقل الموظفين، وسيعود بالنفع على الدولة".

وواصل: "لا أعني من حديثي التقليل من طبيعة الاستخدام الحالي، لكن هناك استخدام أفضل، ويعود على الدولة مقابل مادي".