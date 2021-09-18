بطلة شطرنج تطلب 5 ملايين دولار تعويضا بسبب «The Queen’s Gambit»

رفعت رائدة الشطرنج الروسية، نونا جابرينداشفيلي، دعوى قضائية، بتهمة التشهير ضد منصة «ننتفليكس»، وطالبت بتعويض قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد ما وصفته بإدلاء المنصة الشهيرة، إدعاءات كاذبة عنها في مسلسل «The Queen’s Gambit».

وتعود الدعوى التي رفعتها بطلة الشطرنج الروسية، إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي جاء فيها ضمن الأحداث على لسان مذيع يصف «جابرينداشفيلي» بأنها «بطلة العالم ولم تواجه الرجال مطلقًا»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

تقول الدعوى، التي حصلت «ديدلاين»، على نسخة منها، إن الحوار «خاطئ» و«متحيز جنسياً ومقلل من شأنها»، لأن «جابرينداشفيلي»، تغلبت على بعض «أفضل لاعبي الشطرنج الذكور في العالم»، وكانت أول امرأة تحصل على مكانة خبيرة الشطرنج الدولية.

تزعم الدعوى القضائية أن «نتفليكس» كانت على علم بهذه المعلومات، ولكنها «كذبت عمدا» بشأن إنجازات اللاعبة من أجل الغرض «الرخيص والساخر» المتمثل في جعل بطلة العرض الخيالية بيث هارمون، التي تلعب دورها الممثلة أنيا تايلور جوي، تبدو رائدة.

وعلى الجانب الآخر، ردت شبكة «نتفليكس» في بيان صحفي، أنه لديها احترام كبير للسيدة جابرينداشفيلي وحياتها المهنية اللامعة، لكنهم يعتقدون أن هذا الادعاء ليس حقيقيا، وسوف يدافعون بقوة عن أنفسهم في القضية.

أزمات قضائية واجهت شبكة «نتفليكس»

ولم تكن تلك الدعوى القضائية الأولى التي تواجهها شبكة «نتفليكس»، حيث رفع جون ب.ويلسون، دعوى قضائية ضد المنصة الإلكترونية الشهيرة، في أبريل الماضي، بسبب تصوير عائلته في الفيلم الوثائقي «Operation Varsity Blues»، والذي صور كيف أن العديد من العائلات الثرية استخدمت سلطتها للحصول على أماكن لأبنائهم في الكليات العليا، وزعم «ويلسون»، حينها أن الفيلم الوثائقي تسبب في «دمار نهائي لسمعتهم».

كما رفعت المدعية العامة السابقة لمدينة نيويورك، ليندا فيرستين، دعوى قضائية ضد خدمة البث المباشر، بسبب تصويرها في المسلسل الدرامي «When They See Us»، الذي يدور حول قضية سنترال بارك فايف، عندما تم سجن 5 شباب من أصول أفريقية بتهمة الاغتصاب والاعتداء.

وقالت «فيرستين»، إنها تعرضت للتشهير في المشاهد التي صورتها الشبكة، وهي تحجب الأدلة وتنتزع الاعترافات.