نقيب الفلاحين: مساحة زراعة القطن سترتفع إلى 500 ألف فدان الموسم المقبل

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار القطن المصري سوف يشجع المزراعين على العودة بقوة لزراعة القطن الموسم المقبل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تصل مساحة زراعة القطن في الموسم المقبل إلى 500 ألف فدان.

مساحة زراعة القطن في الموسم الحالي

وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم، أن مساحة زراعة القطن الموسم الحالي نحو 236 ألف فدان، متوقعا إنتاج ما يزيد على 1.6 مليون قنطار، متابعا بأنّ القطن المصري يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الجودة والمتانة والنعومة، ويحتل المرتبة السابعة من حيث كمية الإنتاج لوحدة الزراعة.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات القطن، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي حركت المياه الراكدة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار القطن عالميا «ضربة حظ» ستسهم في إحداث نقلة نوعية في زيادة مساحات زراعة الأقطان، مطالبا الحكومة بوضع خطط مسبقة لتسويق الأقطان، وعدم الاعتماد على الأسعار العالمية -سريعة التقلب- حرصا على مصالح المزارعين، مطالبا بتفعيل صندوق موازنة أسعار القطن لحماية المزارعين من التقلبات السعرية المحتملة.

سعر قنطار القطن

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن قنطار القطن بالوجه البحري تخطى سعره لأول مرة 4600 جنيه، وتخطى سعر القنطار بوجه قبلي 3800 جنيه، فيما تخطى سعر أردب بذرة القطن الـ700 جنيه، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بالقطن كان واضحا في إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في الشرق الأوسط، على مساحة 62.5 ألف متر بمدينة المحلة، وتعميم نظام المزايدة بأنحاء الجمهورية للحفاظ على جودة القطن وتحسين سمعته عالميا، لافتا إلى نجاح تجارب زراعة القطن الملون وقصير التيلة لأول مرة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.