محافظ بني سويف يوجه بمتابعة مستجدات واقعة وفاة 4 أشخاص داخل مصنع مخلل

كلّف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد، بسرعة التوجه لمصنع إنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك فور إبلاغه، من خلال غرفة الأزمات المنعقدة على مدار الساعة، بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

السكرتير المساعد للمحافظ ينتقل لمكان الحادث

وتنفيذًا لتكليف المحافظ، انتقل على الفور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، يرافقه الأستاذ هاني الجويلي، رئيس المدينة، ومدير المنطقة، رجب يونس، لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى، والمتابعة مع الجهات المختصة للإجراءات المنفذة مثل: الكشف على جثامين المتوفين وبيان سبب الوفاة، التي بحسب إفادة بعض العمال بالمصنع، وبحسب تقرير مبدئي يرجح أنها ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل، بسبب نقص الأكسجين في أسفل الحوض.

ووجّه المحافظ، رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات.

بلاغ بمصرع صاحب مصنع مخلل وأبنائه الثلاثة

ولقى صاحب مصنع مخللات، و3 من أبنائه مصرعهم، منذ قليل، صعقا بالكهرباء، داخل أحد أحواض التخزين بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، إخطارا يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف، بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف، يرافقه المحاسب هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة، أثناء قيام الأب وأبنائه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل إحدى المصانع، تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم واحدًا تلو الآخر.

وتبين أن المتوفين هم: أحمد سيد طايع، 50 سنة، مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبناؤه: بلال، وعبدالله، وأدهم.