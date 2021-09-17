تعرف على مجالات عمل برنامج المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة العلمين

أعلنت جامعة العلمين الدولية، قبول دفعة جديدة في برنامج المحاسبة ونظم المعلومات ضمن مجال الأعمال، مؤكدة أن برنامج المحاسبة، يعتبر من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تعد خريج متميز متخصص في كل من المحاسبة وتكنولوجيا نظم المعلومات، وقادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير نظم معلومات محاسبية، تتوافق مع كل أنواع وأحجام المؤسسات التي تواكب البيئة المعلوماتية المعاصرة، والتطورات في البيئة الاقتصادية، في التوجه نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة.

«الوطن» ترصد في السطور التالية مجالات عمل برنامج المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة العلمين بحسب بيان الجامعة:

- مراجع.

- محاسب مالي.

- محاسب تكاليف.

- محاسب إداري.

- مبرمج.

- مصمم قواعد بيانات.

- أخصائي نظم تخطيط موارد المؤسسات.

- خبير تحليل وتصميم النظم.

- محلل مالي.

- مصرفي.

أبرز المعلومات عن برنامج الدراسات القانونية الدولية بجامعة العلمين

- يُدرس البرنامج بنظام الساعات المعتمدة.

- يتضمن كافة المواد القانونية في أفرع القانون المختلفة وخاصة في مجال القوانين الدولية والجنائية والمدنية والتجارية.

- يتضمن مواد عن الفقه الإسلامى.

- يتميز البرنامج بتناول الجانب العملى في مجالات القانون المختلفة وخاصة في ظل توافر مسرح للجريمة ومعمل أدلة جنائية وقاعة للمحاكمات الصورية وكافة الوسائل التي تُعد خريجاً متميزاً قادراً على العمل في الهيئات القضائية المختلفة.

- العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية والإدارات القانونية المختلفة في مختلف الوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى.

أبرز المعلومات عن جامعة العلمين الأهلية من حيث التسنيق والمصروفات الدراسية:

- مجال الأعمال: 23000 جنيه.

- مجال الهندسة: 34500 جنيه.

- مجال الدراسات القانونية الدولية: 22500 جنيه.

- مجال الفنون والتصميم: 24500 جنيه.

- مجال علوم وهندسة الحاسبات: 34500 جنيه.

- مجال الصحة العامة: 36500 جنيه.

- مجال طب الأسنان: 48500 جنيه.

- مجال الصيدلة: 42500 جنيه.

البرامج الدراسية والتخصصات العلمية المطروحة بالجامعة

مجال العلوم الهندسية

- برنامج الهندسة الطبية الحيوية

- برنامج هندسة وادارة الإنشاءات

- برنامج هندسة الميكاترونيات

- برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات

- برنامج التصميم المعمارى والعمارة الرقمية

- برنامج هندسة البترول والغاز

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

- برنامج هندسة الحاسب.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى

مجال علوم الحاسبات

- برنامج علوم الحاسب

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعى

مجال طب الأسنان

- برنامج طب الاسنان

مجال العلوم الصيدلية

- برنامج دكتور الصيدلة

الصحة العامة

- برنامج علوم الصحة العامة

مجال الدراسات القانونية الدولية

- برنامج الدراسات القانونية الدولية

مجال الأعمال

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

- برنامج إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد

- برنامج التسويق

مجال الفنون والتصميم

- برنامج التصميم الداخلى

- برنامج الرسوم المتحركة

- برنامج أفلام التحريك

- برنامج تصميم الزجاج

- برنامج تصميم الخزف

- برنامج تصميم الاعلان

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة

- برنامج تصميم جرافيكى

- برنامج تصميم الالعاب

- برنامج تصميم الوسائط المتعددة

- برنامج الفن الحيوى