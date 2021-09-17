تفاصيل وفاة أب وأبنائه الثلاثة صعقا داخل مصنع مخلل في بني سويف

لقي صاحب مصنع مخللات و3 من أبنائه مصرعهم، اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء، داخل أحد أحواض التخزين بالمنطقة الصناعية في قرية «بياض العرب» بشرق النيل بمركز بني سويف أثناء إجرائهم عملية تنظيف وتطهير داخل المصنع، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

إسعاف بني سويف يدفع بـ4 سيارات لنقل الجثامين لمشرحة بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أثناء تنظيف الأب وأبنائه الثلاثة حوض المخلل داخل أحد المصانع تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم واحدًا تلو الآخر.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفين هم: أحمد سيد طايع، 50 عاما مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبناؤه «بلال، وعبد الله وأدهم»، وجرى تحرير محضر بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد بسرعة التوجه لمصنع إنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك فور إبلاغه من خلال غرفة الأزمات المنعقدة على مدار الساعة بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

محافظ بني سويف يتابع الحادث

وتنفيذا لتكليف المحافظ، انتقل على الفور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد يرافقه الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، ومدير المنطقة رجب يونس لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى والمتابعة مع الجهات المختصة الإجراءات المنفذة، مثل الكشف على جثامين المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتي بحسب إفادة بعض العمال بالمصنع، وحسب تقرير مبدئي يرجح أنها قد تكون ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل، بسبب نقص الأكسجين في أسفل الحوض.

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات.