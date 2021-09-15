فصل التيار عن قرى بمركز بني سويف لمدة 5 أيام بالتبادل لأعمال الصيانة

أعلن قطاع كهرباء محافظة بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز سويف، وذلك على مدار 5 أيام بداية من السبت 18 سبتمبر الجاري وحتى الأربعاء 22 من نفس الشهر، لتنفيذ عملية فتح الخط الكهربائي القائم ببني سويف «شرق - وغرب الفيوم» جهد 220 ك. ف، لمدة 6 ساعات يوميا من الخامسة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا، لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

مواعيد فصل التيار بقرى مركز بني سويف

وبحسب بيان قطاع كهرباء بني سويف، سيتم فصل التيار يوم السبت 18/9 عن مغذي الكوم الأحمر ومغذي ابشنا ومغذي بلفيا ومغذي البيبسي الروسي ومغذي البيبسي أجيماك ومغذي الحكامنة، ويوم الأحد 19/9 عن مغذي بلفيا، ومغذي البيبسي الروسي، ويوم الاثنين 20/9 عن مغذي بلفيا، ومغذي البيبسي الروسي، ويوم الثلاثاء 21/9 عن مغذي الحكامنة، ومغذي البيبسي الروسي، ويوم الأربعاء 22/9 عن مغذي البيبسي الروسي، ومغذي الحكامنة، وذلك لمدة 7 ساعات، اعتبارا من الساعة 5 صباحا حتى 11 صباحا ،على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

قطاع الكهرباء يعتذر عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الخدمة

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.