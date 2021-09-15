إصابة 6 أشخاص في حادثين على طرق بني سويف

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادثي سير على طرق بني سويف، الأول ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والثاني إثر تصادم «توكتوك» بدراجة نارية على الطريق الزراعي ناصر بني سويف، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين، الأول نتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب كافتيريا السوهاجي، والثاني ناتج عن تصادم دراجة نارية و«توكتوك» بالطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب قرية «الشيخ علي»، والذي وجه بسرعة إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

4 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

في الحادث الأول أصيب 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة ملاكي قرب كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي وتبين أن المصابين هم: صبرة شكري عبدالرحيم، 30 سنة، مصاب كسر بالساق اليسرى، ولمياء ياسر خلف، عام ونصف، مصابة جرح بالذراع اليسرى، وياسر خلف عبد العظيم، 33 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، كما تبين أن المصابين الثلاثة من محافظة اسيوط.

إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بزراعي بني سويف ناصر

وفي الحادث الثاني أصيب 3 اشخاص اثر تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي بني سويف ناصر قرب مدخل قرية الشيخ علي البهلول، وتبين أن المصابين هم: بدوي محمد هاشم، 33 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومصطفى أحمد سيد، 35 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، ومختار جابر محمود، 29 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر.