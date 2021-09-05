من «إيزيس» لـ «شرم الشيخ الشبابي».. 4 مهرجانات تنعش الساحة المسرحية

تشهد الساحة المسرحية حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع إطلاق عدد المهرجانات المسرحية المختلفة على مدار الأيام المقبلة، ما بين المهرجانات التي تخوض تجاربها الأولى، وأخرى تواصل استمرارها في تقديم مواهب جديدة ودعمها، بالإضافة إلى إثراء الساحة المسرحية.

وفيما يلي أبرز المهرجانات التي ستبدأ فعالياتها خلال الأيام المقبلة:

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من المهرجان المسرحي في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، والتي تحمل اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

ويشارك في الدورة التأسيسة للمهرجان 15 عرضا مسرحيا، كما يشمل جدول المهرجان عدد من الفعاليات والورش والندوات المتخصصة في المسرح، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها في المؤتمر الصحفي للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل.

المهرجان القومي للمسرح

تنطلق فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح في الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، وتقام بعنوان «الكاتب المسرحي المصري»، ورئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان تكريم عدد من الفنانين، من بينهم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بالإضافة إلى الفنان فاروق فلوكس.

مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي

فتح صندوق التنمية الثقافية باب التقديم للمشاركة في الموسم الخامس من مهرجان نجوم المسرح الجماعي، برئاسة المخرج خالد جلال، ويستمر باب التقديم للدورة الجديدة من المهرجان حتى 30 سبتمبر الجاري.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان تكريم مجموعة من كبار الفنانين الذين برزوا في بداياتهم على خشبة المسرح الجامعي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن عدد من التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، والتي تم إهدائها للكاتب الراحل لنين الرملي، بالإضافة إلى استحداث جائزة في التأليف المسرحي باسم الكاتب الراحل، ويستمر باب استقبال الأعمال بالمهرجان مفتوحا حتى 30 سبتمبر الجاري.