«منها تجاوز الـ60 عاما».. حالات رفض طلبات مبادرة التمويل العقاري 3%

دخلت مبادرة التمويل العقاري حيز التنفيذ في البنوك المصرية، حيث يواصل المواطنون استخراج المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري 3%، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ووضعت الدولة شروطاً عامة للوحدة السكنية محل التمويل، وشروط الحصول على قرض التمويل العقاري من البنوك، وأعلنت عن هذه الشروط.

وفي الوقت الذي يحرص فيه المواطنون على الحصول على الوحدية السكنية ضمن المبادرة، هناك حالات يتم رفض الطلب فيها نهائياً من العميل مقدم الطلب، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، حالات يُرفض فيها طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

غير مصري الجنسية

من بين الحالات التي يتم فيها رفض طلب المتقدم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري هي الجنسية، فإذا كان صاحب الطلب غير مصري الجنسية لن يتم قبول طلبه ويرفض في الحال.

الاستفادة من مبادرات سابقة

ويتم رفض طلب المتقدم أيضاً، في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.

محل الإقامة والعمل

محل الإقامة ومكان عمل العميل من بين الشروط التي يمكن رفض الطلب بسببها، حيث يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملة أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

تجاوز سن 60 عاماً

ويأتي شرط السن أيضاً كشرط من الشروط التي من الممكن أن يتم رفض الطلب بسببها، في حالة تجاوز عمر العميل المتقدم 60 عاما «سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في نهاية مدة سداد القرض.

تجاوز عمر المستفيدين 75 عاماً

أيضاً تجاوز عمر المستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة» 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة، بالإضافة إلى عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتسنى قدرته على سداد القسط.

الحصول على قروض بنكية

يتم رفض طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3% في حالة ثبت حصول العميل على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.