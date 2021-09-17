في إطار التطور المستمر، والجهود المبذولة من أجل تقديم خدمات أفضل لطلاب كلية آداب عين شمس، أعلنت الدكتورة رشا الديدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس تحرير مجلة الخدمة النفسية، التي يصدرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اختيار المجلة لإدراجها ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.

إدارة الكلية تعلن عن إدارج مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس

وأضافت الديدي، أنه بعد عدّة استشارات، استقرت إدارة الكلية على أن يتم إدراج مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس، ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وذلك برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب.

الديدي تعبر عن سعادتها بهذا الاختيار

وأعربت الديدي، عن سعادتها بهذا الاختيار الذي يعد تتويجا للجهود التي تبذلها هيئة تحرير المجلة في إخراج أعداد المجلة بالشكل اللائق الذي عبر بها للوصول إلى أعلى التصنيفات.

وأكدت الديدي، في بيان، أنها تحاول باستمرار تقديم كافة التسهيلات للطلاب، وتطوير الإمكانيات المتاحة، خاصة بعد الحصول مؤخرا على معامل الأرشيف الدولي للاستشهادات المرجعية.

وتابعت وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتمنية البيئة، بأن إدارة المجلة تعمل على تجهيز أعداد المجلة بصيغة xml لتحميلها وإدراجها على موقع الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية حتى يتسنى للباحثين الاطلاع عليها عبر الكشاف في أقرب وقت ممكن.

إنجازت كلية آداب عين شمس في الفترة الأخيرة

ولم يكن ذلك الإنجاز هو الأول، الذي قدمته إدارة الكلية على مدار الشهور الماضية، فقد نظمت الكلية الشهر الماضي قافلة لمحو الأمية، ضمن الجهود الخدمية التي تقدمها الكلية، ذلك بعد نجاح القافلة الأولى لمحو الأمية بحي المسكي، وذلك لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتعرف على احتياجات أهالي المنطقة المختلفة تحقيقا للتكامل المنشود بين الجامعة وخاصة كلية الآداب وبين رئاسات الأحياء المجاورة للجامعة.