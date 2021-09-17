حريق مصنع العاشر.. إصابة 7 بينهم 3 من رجال الإطفاء 

شب حريق مساء اليوم في مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 3 أمناء شرطة من رجال الإطفاء.

حريق مصنع العاشر.. بلاغ باشتعال النيران في مصنع زجاج بالعاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، برئاسة العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية لإخماد النيران. وتم تحرير محضر بالواقعة.

الدفع بسيارات إسعاف لمكان حريق مصنع العاشر

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أدهم الشيمي، مدير مرفق الإسعاف، الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لمكان وقوع حادث الحريق بأحد مصانع الزجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ونقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية إلى أقرب مستشفى، ومتابعة الحادث وظهور حالات إصابات جديدة وسرعة التعامل معها.

أسماء المصابين في حريق مصنع العاشر

كما كلف المحافظ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بتوفير أوجه الرعاية الصحية لمصابي حادث نشوب حريق وهم كل من «أ .ع .ع»، 25 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، وأمين شرطة مطافي «م . ن . م»، 45 سنة، مقيم بمركز بلبيس، وأمين شرطة مطافي «أ . أ . أ»، 42 سنة، مقيم بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس، وأمين شرطة مطافي «ع . ع . م»، 47 سنة، مقيم بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس، و«م. ص. م»، 16 سنة، مقيم بقرية شبرا النخلة و«أ . ك . أ»، 30 سنة، مقيم بقرية شبرا النخلة، و«إ . ع . ع»، 48 سنة، مقيم بقرية شبرا النخلة مركز بليس.

وتم إسعاف جميع المصابين في مكان الحادث بواسطة سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لمكان الحادث.