أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021.. تبدأ بـ14 جنيها

بدأت هيئة السكة الحديد تحديد أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2021 في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأشارت الهيئة إلى زيادة أكشاك عمل الاشتراكات في جميع المحطات، حتى يتثنى لجميع الطلاب سواء طلاب المدارس أو الجامعات، عمل الاشتراكات الشهرية لاستقلال القطارات، موضحة أن الهيئة تعمل حاليا على تجهيز جميع القطارات وصيانتها، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

السكة الحديد: زيادة أكشاك عمل اشتراكات الطلاب في المحطات

وأكدت هيئة السكة الحديد، عدم زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021، مشيرة إلى تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك متحركة لبيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والطلاب.

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021، لن يتم تحريكها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم تنفيذها في جميع وسائل المواصلات التابعة لوزارة النقل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونرصد في السطور التالية، أسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد 2021، كالتالي:

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك يُستخرج لمدة 3 شهور أو 9 شهور.

3- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 حتى 400 كيلو مترا.

4- قيمة اشتراكات الطلاب تتراوح بين 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 شهور.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 شهور.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.