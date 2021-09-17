شرف مصر ورفع البرونزية.. البطل سيف عيسى ينتظر تكريم الأكاديمية العربية

التذمر من نزول حمام السباحة في الشتاء، في ظل برودة الجو والمياه، وعدم الرغبة في الاستيقاظ مبكرًا، جعلاه يبحث عن لعبة أخرى وهي التايكوندو، فكان له شأن عظيم فيها، ليحصد الميداليات ويُسعد أسرته بل الشعب المصري بأكمله، خاصة بعدما استطاع اللاعب المصري سيف عيسى الحصول على الميدالية البرونزية في التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020.

إنجاز سيف عيسى وتحقيقه برونزية الأولمبياد في طوكيو، جاء يوم 26 من يوليو الماضي، ولكن أثره لا يزال بين الجميع، بعد أن شرف مصر ورفع الميدالية، لذا قررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تكريمه، في مقرها بالدقي يوم الأحد 19 من سبتمبر الحالي، حيث إنه خريج كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية.

تكريم البطل سيف عيسى في احتفالية بالأكاديمية

الاحتفال بالبطل سيف عيسى، سيشهد حضور أبناء الأكاديمية من الأبطال الرياضيين، وسوف يتم تكريم أولياء أمورهم تقديرًا لإنجازاتهم في دعم أبنائهم الأبطال، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية والسادة الأساتذة والمسؤولين، وبحضور كوكبة من الشخصيات الرياضية المرموقة، من أجل الاحتفاء بابنها البار الذي كتب اسمه في التاريخ بحروف من نور.

ومن جانبه، تحدث مصدر مسؤول بالجامعة، عن حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توفير الدعم الكامل لأبنائها الطلاب، والعمل على بناء جيل من الخريجين المتميزين على المستوى العلمي والفني والرياضي، ومن ضمنهم البطل سيف عيسى.

رحلة أولمبياد طوكيو 2020

وتمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو، في وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بعد تفوقه على نظيره النرويجي، ريتشارد أوردمان، في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بنتيجة 12- 4.

وكان سيف عيسى خسر نصف النهائي لصالح، خرمتكوف، بطل روسيا، بنتيجة 13-1، بعد أن تفوق في دور ربع النهائي على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5.