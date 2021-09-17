الصحة: إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية مجانية بأربع محافظات الجمهورية، يومي 17 و18 سبتمبر، في 4 محافظات بالجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأشارت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية، «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

وحددت وزارة الصحة والسكان المحافظات التي ستنطلق القوافل الطبية بها وشملت «الغربية - الجيزة - جنوب سيناء - الوادي الجديد»، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

تعرف على أماكن القوافل الطبيبة بالمحافظات

- قرية صفط تراب مركز المحلة ثان بمحافظة الغربية.

- قرية وادى الشرفا مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

- قرية فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

- قرية الحارة بالواحات البحرية محافظة الجيزة.

وكانت الصحة أوضحت أنه سيجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة دائمة.

تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيراً إلى إجراء 30 ألفاً و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفاً و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.