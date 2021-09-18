«الصحة»: طرح أدوية ستغير قواعد لعبة كورونا قريبا وطعمنا 2.4 مليون موظف

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح أدوية ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا، وهي عبارة عن أقراص تقلل من الحمل الفيروسي وتمنع تطور الحالة ووصولها إلى الذروة، بجانب أدوية أخرى تجهض ظهور المرض عند الشخص، أو تقلل انتشاره لدى الآخرين، وهناك أدوية أخرى للمخالطين تقلل نقل العدوى لهم، مشددًا على أن مصر ليست بعيدة عن التطورات التي تحدث في العالم، وكما شاركت في التجارب الإكلينيكية الخاصة باللقاح، فإنها شاركت أيضًا في التجارب الإكلينيكية لأحد هذه الأدوية.

الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن عدد من سجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا حتى الآن 14.9 مليون مواطن، وجرى إرسال رسائل لـ12 مليونًا، وجرعات التطعيم التي جرى تلقيح المواطنين بها وصلت إلى 13.4 مليون جرعة، لافتًا إلى أنه جرى تطعيم 2.4 مليون مواطن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويتبقى فقط مليون مواطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك إقبالا بشكل عام على الحصول على اللقاح، سواء في مراكز التطعيم أو في قوافل التطعيم بمختلف المحافظات، أما بالنسبة للذين سجلوا منذ شهور ولم تصلهم رسائل التطعيم، فجرى حصرهم، وسيرسلونهم إلى 157 مركزًا خاصًا بتطعيم المسافرين للتسريع من عملية التطعيم والانتهاء من تطعيمهم خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن الذين حصلوا على الجرعة الأولى ولم يحصلوا على الجرعة الثانية يمكنهم عمل «استدراك»، والحصول على الجرعة الثانية بعد تحديد موعد جديد لهم.

وأوضح، أن هناك ثمارا جيدة لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» التي أطلقتها الوزارة من خلال أتوبيسات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين ومساعدتهم في التسجيل، مؤكدا أن هناك حوالي 10 آلاف مواطن سجلوا في القاهرة والجيزة والإسكندرية، و6200 آلاف مواطن سجلوا في محافظات الدقهلية والقليوبية والفيوم، وغالبيتهم ذهبوا إلى مراكز الشباب للحصول على اللقاح، موضحًا أنهم لا يضعون التطعيم في هذه الأتوبيسات، لأن الأتوبيس يجوب كل شوارع المحافظة ونحن نحافظ على فعالية التطعيم بالحفاظ عليه في سلسلة تبريد خاصة.

تطعيم الأطفال

ولفت «مجاهد»، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمد عمل الأتوبيسات في كل محافظة لتكون شهرًا بدلا من 10 أيام فقط، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.

أما عن مسألة تطعيم الأطفال فأوضح أن هذا الأمر جاري دراسته، وسيكون لفئات لها أولويات، وحالات معينة مثل السفر للخارج، أو المصابين بأمراض مزمنة، وسيكون هناك قائمة للأولويات سيعلن عنها لتطعيم الأطفال من سن 12 سنة إلى 18 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر سوف تتسلم 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر.