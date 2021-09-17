انطلاق حملة «معا نطمئن» لحث المواطنين بالقليوبية على تلقي لقاح كورونا

أعلنت محافظة القليوبية، برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، إطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في اليوم نفسه، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث جاب أتوبيس الحملة، اليوم، مناطق موقف بنها العمومي وميدان المحطة ومنطقة المنشية بمدينة بنها وعند مول العابد وشارع الساحة بمدينة طوخ ومحطة مترو شبرا الخيمة.

أتوبيس حملة تلقي لقاح كورونا يجوب شوارع بنا لحث على المواطنين على التسجيل

وتابع المحافظ سير عمل الأتوبيس لتسجيل المواطنين أسمائهم لتلقي اللقاح بموقف بنها العمومي، وميدان المحطة بمدينة بنها، ثم توجه لنادي السلام للمعاقين لمتابعة تلقي المواطنين للقاح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأكد على توفير مقاعد مخصصة لراحة المواطنين أثناء تلقي اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.

محافظ القليوبية يناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين، مناشدا جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظا على سلامتهم.

وخلال جولته بموقف بنها العمومي، تابع الهجان أعمال التطهير والتعقيم التي قام بها مجلس مدينة بنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدائمة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إقبال من مواطني القليوبية على تسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح

وأعرب المحافظ عن سعادته، لإقبال المواطنين على تلقي اللقاح، مؤكدا أنه أصدر تعليماته للدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لفتح منافذ جديدة بالمحافظة لتلقي اللقاح، حيث تم تخصيص نادي السلام للمعاقين ونادي الشباب بطوخ ونادي بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى نادي قليوب الرياضي ومركز شباب مدينة الخانكة ونادي القناطر الخيرية، ومركز شباب كفر شكر ومركز شباب شبين القناطر لتكون مراكز جديدة لتلقي اللقاح.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قامت بإطلاق أتوبيسات تجوب المحافظات، ويضم كل أتوبيس 15 فريقًا من فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى، ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودون بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، أن من تلقى اللقاح حتى الآن بالمحافظة حوالي 465 ألف مواطن ومواطنة بالمحافظة، عبر 28 مركزا لتلقي اللقاح بمدن بنها وطوخ وقليوب والخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية وكفر شكر والعبور وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.