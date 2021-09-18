«معا نطمئن» في صحة الدقهلية لتلقي لقاح كورونا بمدينة المنصورة

دشن الدكتور سعد مكي، وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، اليوم، حملة «معا نطمئن» التي تستهدف تشجيع جموع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح، من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة بالتابلت، للتسجيل الفوري، وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم، من خلال مراكز الشباب القريبة منهم، والمعدة لهذا الغرض بمراكزهم في إطار حملات وزارة الصحة بالمحافظات، لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

مكي: الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين

وقال الدكتور سعد مكي، إن هذه الفرق ستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة، ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح حرصا على حياتهم وسلامتهم.

أماكن الحملة في المنصورة

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» استهدفت شوارع: «الجلاء، وبورسعيد ، وميدان الهابي لاند، وشارع قناة السويس، والمشاية السفلية بالمنصورة، وشارع الجمهورية»، وتم تسجيل عدد كبير من المواطنين، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل من قام بتسجيل اسمه بالمكان الذي سيتلقى فيه التطعيم، ومازالت الحملة مستمرة لاستهداف جميع المواطنين ومازالت الحملة مستمرة لاستهداف جميع المواطنين.

وأشار إلى أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» التي أطلقها رئيس الوزراء مع الصحة أول أمس الأربعاء، تستهدف التشجيع لجموع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني، لتلقي اللقاح، وذلك من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة «بالتابلت» للتسجيل الفوري، وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض.