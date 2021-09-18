آخر تطورات الحالة الصحية لكريم فهمي.. لم يتوصل الأطباء لسبب الجلطة

مازال الفنان كريم فهمي، يتواجد حاليا في أحد المستشفيات الكبري للعلاج من الجلطات التي أصابته في الرئة أمس، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر لـ «الوطن»، عن تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي: «لم يتوصل الأطباء حتى الآن لسبب إصابته بالجلطة، ولكن حالته الصحية تتحسن ويستجيب للعلاج بشكل سريع».

وأضاف المصدر «كريم سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة ويستكمل العلاج بالمنزل وسيتناول لفترة أدوية السيولة تجنبا لإصابته مرة أخرى بجلطات».

إصابة كريم فهمي بجلطتين في الرئة

وكانت أعلنت الفنانة ندى أكرم، عبر خاصية الاستوري على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة للفنان كريم فهمي من داخل المستشفى، وعلقت «إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة».

أحمد فهمي يقطع إجازته بسبب مرض شقيقه كريم

واضطر أحمد فهمي شقيق كريم، قطع رحلته في الإمارات بعد علمه بدخول شقيقه المستشفي، وعاد للقاهرة للاطمئنان على شقيقه في أول طائرة متجهة إلى مصر، وقد تواجد أحمد فهمي في الإمارات لحصوله على الإقامة الذهبية، ولكنه ترك كل شئ في الإمارات واتجه فورا من المطار إلى المستشفى للاطمئنان على شقيقه.

كريم فهمي يحتفل بالإقامة الذهبية قبل دخوله المستشفى

واحتفل «كريم»، قبل أسبوع من دخوله المستشفى عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» بحصوله علي الإقامة الذهبية، حيث نشر صورا له في أبو ظبي بصحبة المطرب رامي جمال وعلق قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا».