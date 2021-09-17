آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي.. وشقيقه: «هيطمن الناس بنفسه»

طمأن الفنان أحمد فهمي الجمهور على حالة شقيقه كريم فهمي، بعد تعرضه لجلطة على الرئة دخل على أثرها المستشفى، في الساعات الأخيرة من أمس، آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي كشفها أحمد عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لـ كريم فهمي عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم».

آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي.. أحسن من الأول

وأشار أحمد فهمي إلى أن آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي قائلا «وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي.. تعرض لجلطة في الرئة

آخر أخبار الحالة الصحية لـ كريم فهمي كان قد تحسن خلال الساعات الماضية بفضل الأدوية التي حصل عليها والتي على إثرها تقرر خروجه من العناية المركزة بعد ساعات وبالتحديد غدا حتى يتحدد موعد مغادرته بشكل نهائي.

وحرص عدد من نجوم الفن، على دعم كريم فهمي في أزمته الصحية الأخيرة، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالشفاء العاجل، منهم الفنان أحمد العوضي، الذى علق له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» قائلا، «ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

كما نشرت الفنانه لقاء الخميسى، صورة لـ كريم فهمى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: «ألف سلامة عليك يا غالى.. اللهم اشفه وعافه ورده لأهل بيته في أكمل صحة».

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة للفنان كريم فهمي، وعلقت عليها: «ألف سلامة عليك يا كريم، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لبيتك بأحسن صحة يا رب».

ونشرت الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للفنان كريم فهمي، وعلقت عليها: «ألف سلامة عليك يا كيكي يا جدع يا محترم».

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، « يا رب إشفي كريم فهمي، ورجعه لمراته وأهله وأولاده، وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».