في تحسن.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي بعد إصابته بالجلطة

لا يزال الفنان كريم فهمي يعالج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر الجلطة التي تعرض لها في الرئة، في الساعات الأخيرة من مساء أمس.

كريم فهمي يعالج من الجلطة

علمت «الوطن» أن حالة كريم فهمي في تحسن مستمر، عما كان فيه قبل نقله للمستشفى، وأنه سيغادر العناية المركزة غدا السبت، وليس اليوم، مثلما أشاع البعض أنه غادر العناية.

وأشارت مصادر مقربة من الفنان، إلى أن الفريق الطبي، يواصل تقديم العلاج، وبعض الأدوية التي تساعد على إذابة الجلطة التى تعرض لها.

كانت مصممة الأزياء الفنانة ندى كرم، قالت لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لكريم فهمي ليست جيدة، كونه محجوز داخل العناية المركزة، وأن القلق الذي يشغل أسرته هو حدوث مضاعفات للجلطة التي أصيب بها.

ديدو آخر أفلام كريم فهمي

وحرص عدد من نجوم الفن، على دعم كريم فهمي في أزمته الصحية الأخيرة، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالشفاء العاجل، منهم الفنان أحمد العوضي، الذى علق له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» قائلا، «ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، « يارب إشفي كريم فهمي، ورجعه لمراته وأهله وأولاده، وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم «ديدو»، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا والفنتازيا، حول مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة، ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.

والعمل كان من بطولة كلا من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.