أحمد فهمي يعود إلى مصر للاطمئنان على شقيقه «كريم»

عاد الفنان أحمد فهمي إلى القاهرة، منذ قليل، قادما من دبي، بعد تعرض شقيقه كريم فهمي لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وإيداعه داخل غرفة العناية المركزة لحين استقرار حالته.

وقال فهمي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه اتجه من المطار إلى المستشفى مباشرة، للاطمئنان على شقيقه، مضيفا أنه لا يملك معلومات إلى الآن، عن تطورات الحالة الصحية لأخيه، حيث دعا الجمهور بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم فهمي

وكان الفنان كريم فهمي، أصيب بجلطتين في الرئة استدعت احتجازه داخل العناية المركزة للوقوف على تفاصيل حالته، إلا أن مصادر طبية أكدت لـ«الوطن» استقرار حالته، حيث يعمل الأطباء حالياً علي إذابة الجلطتين بحقن إذابة الجلطات.

وأعلنت الفنانة ندي أكرم خبر تعرض كريم فهمي لأزمة صحية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: إن شاء الله تعدي علي خير وتقوم بالسامة يارب يا كريم».

كريم فهمي يتعاقد علي الجزء الثاني من فيلم «ديدو»

وفي سياق مختلف، تعاقد الفنان كريم فهمي علي تقديم جزءاً ثانياً من فيلم «ديدو» بعد نجاح الجزء الأول عند عرضه بالسينمات، حيث دارت أحداث الجزء الأول في أجواء من الفانتازيا الممزوجة بالكوميديا، وذلك بعد تعرض الإبطال لإشعاع جعلهم في حجم عقلة الإصبع، لتتوالي الأحداث في أجواء من الكوميديا، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدي المفتي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، هشام ماجد وشيكو، من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح.