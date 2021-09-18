طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس مع انخفاض الرطوبة وسرعة الرياح

شهدت حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، اليوم السبت 18 سبتمبر، ثباتا في درجات الحرارة، مع انخفاض في معدلات الرطوبة ونشاط الرياح مقارنة بالأمس، وتراجع التوقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية، وعاد الطقس المشمس مع الموجه الحارة مرة أخرى بعد طقس رطب وغائم وتغيرات مناخية تحدث لأول مره في مدينة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 18 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وعادت نسبة الرطوبة إلى الانخفاض حيث وصلت إلى 53%، وسرعة الرياح إلى 18 كيلو متر في الساعة، مع توقعات باستمرار الطقس المشمس على المدينة الساحلية.

الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

وانخفض نشاط الرياح درجتين عما كان عليه بالأمس ما يقلل من ارتفاع موج البحر خلال الأيام السابقة، ولم تتأثر حركة الميناء بنشاط الرياح.

أمطار على الإسكندرية

ونشرت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، منشورا لإعلام كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة، أنه من المتوقع عدم تساقط الأمطار خلال هذه الفترة وحتي غدا الأحد، حيث يجرى التعامل مع الأمطار بالمتابعة اليومية من قبل متابعة الخرائط والتوقعات وذلك للاستعداد لعملية نزول الأمطار في شهر سبتمبر والتي لم تحدث إلا مرة واحدة حتي الآن ولعدة دقائق مع حلول طقس غائم جزئيا فقط، حيث تجرى عملية المتابعة وإبلاغ الجهات التنفيذية من أجل الاستعداد ونشر السيارات في الشوارع.