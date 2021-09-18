أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين في التسجيل والحصول على طلب اللقاح، لتجنب الإصابة أو تقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، تزامنا مع دخول مصر الموجه الرابعة من كورونا، بالإضافة إلى وجود بعض الإصابات بمتحور كورونا «دلتا بلس» والذي يعد الأشرس والأكثر فتكا في الإصابات والأعراض.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها عند الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، موضحة جميع البيانات المطلوبة ولابد أن يتم كتابتها بطريقة صحيحة حتى تتمكن من الحصول على طلب اللقاح والمتابعة للحصول على موعد لأخذ اللقاح في المكان المخصص.

خطوات الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.

- الضغط على زر "التسجيل لطلب اللقاح".

- اختيار الفئة المحددة من قبل الوزارة والتي تضم (العاملين بمجال الصحة، المهن الأخرى، أصحاب الأمراض المزمنة، الراغبين في السفر).

كتابة البيانات الاساسية المطلوبة وفقا للخانات المحددة

- الانتقال لصفحة البيانات الأساسية للتسجيل والحصول على اللقاح، وتشمل هذه البيانات (الاسم رباعي، الرقم القومي أو رقم الجواز السفر، تاريخ الميلاد، الوظيفة، المحافظة، العنوان، رقم المحمول، المركز الذي تود الحصول على اللقاح به).

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن أضغط على زر «نعم».

- قم بتجهيز صورة من الشهادات والتقارير التي تثبت وجود مرض مزمن قم بإرفاقها أثناء كتابة البيانات.

- تصل رسالة على رقم المحمول قم بكتابة الرقم المدون بها فى خانة رقم التأكدي.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقم يرجى الاحتفاظ بها للاستعلام عند موعد تلقي اللقاح.

- قم بمراجعة البيانات والضغط على حفظ