اليوم.. «المهندسين» تقيم حفل تأبين الراحل حسب الله الكفراوي

تنظم نقابة المهندسين، اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرًا، حفل تأبين المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، وذلك بمقر النقابة.

وفاة حسب الله الكفراوي

وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، 5 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، وأعلن خبر الوفاة نجله المهندس عبدالعزيز الكفراوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي أوصيكم بالدعاء»، كما تم دفن الفقيد يوم الجمعة 6 أغسطس 2021، بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

وشغل «الكفراوي» منصب محافظ دمياط، ووزير الإسكان خلال عهد الرئيس أنور السادات، كما أنه صاحب فكرة محور قناة السويس، وكرم من دول عدة من بينها فرنسا واليابان، وانتخب الكفراوي أيضا نقيبًا للمهندسين عام 1991 وعين وزيرا للإسكان لمدة 16 عامًا لقب خلالها بـ«أبو المدن الجديدة».

نعي نقابة المهندسين

وأقيمت مراسم تلقي العزاء بمسجد المشير طنطاوي وشارك فيها المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الذي نعى الفقيد في بيان، قال فيه: «ننعى ببالغ الحزن والأسى المهندس حسب الله الكفراوي الوطني الشريف وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر قيمة هندسية وطنية نادرة، طاهر اليد عفيف اللسان حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن».

وأضاف: «رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر، رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته مع خالص العزاء للمجتمع الهندسي وأسرته الكريمة».