بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب واقعة «اسجد لكلبي»

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اسجد لكلبي»، بعد انتشار فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتنمرون فيه على ممرض ويستخدمون أداة تعذيب «عصا خشبية» ويطلبون منه السجود لكلب.

التنمر واستعراض القوة

ووجهت النيابة العامة للطبيب عمرو خيري والاثنين المعاونين له في فيديو «اسجد لكلبي»، تهم التنمر واستعراض القوة على الممرض عادل سالم، بسبب ولايتهم عليه، وأنهم وجهوا الأمر إليه بـ«نط الحبل» مرات متكررة، بسبب السخرية منه، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية فيديو لواقعة التنمر؛ للتقليل من شأن الممرض.

حبس الطبيب وآخرين

وتمكنت أجهزة الأمن، من إلقاء القبض على الطبيب عمرو خيري؛ تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره، بعد أن قررت النيابة حبس الطبيب «معتز» وموظف إداري في مستشفى خاص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة على سبيل المزاح فقط، وأنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل أو إهانة الممرض عادل سالم.

قرار النيابة

وقررت النيابة العامة، حبس الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس وطبيب آخر، وموظف إداري على ذمة التحقيقات، بتهم التنمر بالممرض عادل سالم، بعد نشرهم فيديو ظهر خلاله الممرض، وهو ينفذ تعليمات الدكتور عمرو خيري بـ«نط الحبل» بشكل متكرر، رغم كبر سنه وتجاوزه الـ60 سنة من عمره، وبعدها طلب منه الطبيب «عمرو خيري» السجود للكلب بقوله: «اسجد لكلبي»، فرفض الممرض، ليأمره بأن يعطي التحية للكلب، فاستجاب الممرض عادل سالم لتعليمات الطبيب.