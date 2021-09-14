من «اسجد لكلبي» إلى الجنايات.. القصة الكاملة للدكتور عمرو خيري والممرض

يوم الخميس الماضي، ظهر فيديو «اسجد لكلبي» على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجرى تداول هذا الفيديو على نطاق واسع، حتى انتشر كالنار في الهشيم، وصب رواد فيس بوك، جام غضبهم على الطبيب، الذي تبين في وقت لاحق من التحقيقات، أنه الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، وكان بصبحته طبيب آخر يدعى «معتز» وموظف إداري، وقت تنمرهم على الممرض عادل سالم والسخرية منه، ومساء اليوم، حسم النائب العام المستشار حمادة الصاوي حالة الجدل، وأحال المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات.

فيديو «اسجد لكلبي»

ساعات قليلة أعقبت انتشار فيديو «اسجد لكلبي»، وظهر الممرض عادل سالم، وتحدث لوسائل الإعلام قال إن «الفيديو تسبب في إهانته بين أسرته وجيرانه في منطقة القلج بالقليوبية، الذين طالبوه بضرورة الحفاظ على حقه القانوني، وبعد ساعات، أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمرًا بالتحقيق في فيديو «اسجد لكلبي»، وكلف نيابة الوايلي بالتحقيق في الواقعة، وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، بعد أن استدعت الممرض لجلسة تحقيق واستمعت لأقواله.

تهم التنمر واستعراض القوة

نسبت النيابة العامة للطبيب عمرو خيري ومن عاونه في فيديو «اسجد لكلبي»، تهم التنمر واستعراض القوة على الممرض عادل سالم، بسبب ولايتهم عليه، وأنهم وجهوا الأمر إليه بـ«نط الحبل» مرات متكررة، بسبب السخرية منه، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية الممرض عادل سالم دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب تلك الجرائم للتقليل من شان الممرض.

القبض على الدكتور عمرو خيري

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على الطبيب عمرو خيري تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره، بعد أن قررت النيابة حبس الطبيب «معتز» وموظف إداري في مستشفى خاص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة على سبيل المزاح فقط، وأنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل أو إهانة الممرض عادل سالم.