«التنمية المحلية»: غلق 113 ألف مقهى بسبب كورونا خلال 9 أشهر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحملات بالمحافظات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، مؤكدا أنه تم غلق نحو 113 ألف مقهى من شهر ديسمبر الماضي حتى الشهر الجاري، وذلك بسبب مخالفة تلك المقاهي مواعيد الغلق أو السماح بتدخين الشيشة، وأي مقهى يضبط داخله الشيشة يتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنه، من مصادرة الأدوات وغلق المكان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعلى الأنشطة المختلفة من محلات وورش الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى عدم مخالفة مواعيد غلق المحلات والحفاظ على نسب التشغيل داخل المقاهي والمطاعم لمنع التزاحم، مع اتباع إجراءات التطهير للمكان وارتداءالكمامة لمنع انتشار الفيروس، حيث شهدت الفترة الماضية من شهر ديسمبر الماضي حتى سبتمبر الجاري، اتخاذ إجراءات ضد نحو 706 آلاف منشأة، من محلات وكافيهات ومطاعم وورش ومراكز دروس خصوصية، خالفت إجراءات لجنة مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي تم معاقبة تلك المنشآت بالغلق.

وأشار «قاسم» إلى استمرار حملات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وتطبيق الإجراءات الوقائية بمختلف المحافظات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من ازعاج المواطنين وترشيد الاستهلاك وعدم الضغط على المرافق.

مخالفة ارتداء الكمامة

ولفت إلى أنه تم توقيع غرامة عدم ارتداء الكمامة على أكثر من ربع مليون حالة خالفت قرار ارتداء الكمامة وقيمة الغرامة 50 جنيها، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والحد من خطورة انتشار الفيروس، لافتا إلى استمرار الحملات لمتابعة تطبيق كل القرارات التي تصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، علاوة على استمرار تطعيم العاملين بالمحليات سواء داخل ديوان الوزارة أو المحافظات أو الأحياء ضد فيروس كورونا.