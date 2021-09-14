جاهزة للافتتاح.. 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 327 مليون في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعات «الشباب والرياضة – مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق والكباري الكهرباء» بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 327 مليون و400 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري» بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب «ديرب نجم – صفط زريق» بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وكذلك تركيب موزع كهرباء منشأه صهبرة ذو الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية، لافتا إلى أنه في قطاع الطرق والكباري جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع داخل المدينة بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم

وفي قطاع الصرف الصحي أضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم لخدمه قري «كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبه شمرزة- عزبة فردان أبو هاشم» بتكلفة 131 مليون و 300 ألف جنيه ومشروع شبكات صرف صحي في «أكوه وكفر الباشا» بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروعات صرف صحي أمنة وسليمة للمواطنين وحفاظا على البيئة.