ما مخاطر النوم بالقرب من المحمول؟.. أستاذ مخ وأعصاب يوضح

لا يزال الجدل قائمًا حتى الآن حول الأضرار الخطرة التي يمكن أن يتسبب فيها النوم بجانب أو بالقرب من الأجهزة الإلكترونية، وذلك بعد عقود من اختراع أجهزة الهاتف المحمول واقتحامها الحياة اليومية لدرجة أنه لا يمكن النوم إلا بالقرب منها، وأخطر ما أثير من شائعات أن النوم بجوار الأجهزة الحديثة قد يؤدي بشكل مباشر إلى الإصابة بالسرطان أو قد يدمر خلايا المخ.

أستاذ جراحة المخ والأعصاب: لم تثبت علميًا أضراره ولكن الحذر للوقاية

الدكتور أشرف عبدالمنعم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة المنصورة يقول إنه «لم يثبت علميًا حتى وقتنا الحالي من خلال أبحاث علمية موثقة أن هناك أضرارًا خطيرة أو غيرها جرّاء النوم بالقرب أو بجوار الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف لـ«الوطن» أنه على الرغم من أننا لا نملك دليلًا دامغًا على حجم الضرر الذي قد ينتج عن وضع الهاتف المحمول بجوار أو بالقرب من الوسادة، إلا أن ما يمكن أن نقوم به هو تجنب القيام بذلك كإجراء وقائي فقط.

أستاذ حالات حرجة: النوم بجانب الأجهزة الإلكترونية قد يسبب أضرارًا خطيرة

من جانبه قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس: «إن النوم بجانب الأجهزة الإلكترونية قد يسبب خطراً شديدًا على الصحة العامة، إلا أن الأبحاث العلمية لم تُثبت حتى الآن أن النوم بجانب الأجهزة الإلكترونية قد يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية، ولم يثبت أنها تدمر خلايا المخ كما يشاع، لكن يجب تجنب فعل ذلك بكل تأكيد».

وأشار إلى أن بعض الدراسات ربطت بين النظر في شاشات التليفون بشكل طويل واحتمالية وجود صلة بين نقص الميلاتونين وبعض الأمراض، كالسمنة والسكري، وحتى بعض أنواع السرطان.

أما التحذيرات التي أُطلقت بشكل رسمي وتحذر من أضرار الهواتف المحمولة والنوم بجوارها فقد أطلقتها إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، حيث أكدت أن الهواتف المحمولة تصدر إشارات راديوية لاسلكية، عندما ترسل وتستقبل المعلومات من الأبراج الخلوية المحيطة، وهي ترددات قد تكون خطرة أو ليست كذلك حسب إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا.

الاستخدام الطويل للمحمول قد يكون مرتبطاً بأنواع معينة من السرطانات

إدارة الصحة في كاليفورينا أكدت في تقريرها بعض المبادئ التوجيهية الخطرة للغاية ومن بينها أن الاستخدام طويل المدى للمحمول قد يكون مرتبطًا بأنواع معينة من السرطانات والآثار الصحية الأخرى، من بينها سرطان الدماغ وأورام العصب السمعي والغدد اللعابية وانخفاض أعداد الحيوانات المنوية أو قلة نشاطها، والإصابة بالصداع وآثاره على التعلم والذاكرة والسمع والسلوك والنوم.