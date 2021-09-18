أسعار الفئات الـ7 لسيارات سكودا 2022: زادت 15 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات في مصر تغيرات عدة فيما يخص الأسعار، بداية من شهر يونيو الماضي، حيث ارتفعت أسعار العديد من الطرازات، نتيجة نقص الكميات المعروضة، بسبب قلة الإنتاج والأزمات الكثيرة التي تعيشها سوق السيارات المحلية والعالمية.

أبرز الشركات التي أعلنت عن زيادة جديدة في أسعارها هي شركة سكودا، حيث رفعت أسعار العديد من سياراتها بمبالغ وصلت إلى 15 ألف جنيه على بعض الطرازات، وخلال السطور التالية.. تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة لسيارات سكودا في السوق المصرية وفق أسعار الوكيل.

أسعار سكودا سكالا 2022.

السيارة توجد في السوق المصرية بفئتين، سعر الفئة الأولى 365 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 435 ألف جنيه.

أسعار سكودا كاميك

السيارة موجودة في السوق المصرية بفئتين، وسعر الفئة الأولى 390 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 455 ألف جنيه.

أسعار سكودا أوكتافيا

السيارة موجودة في السوق المصرية طراز 2021 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الأولى 420 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه، وسعر الفئة الثالثة 520 ألف جنيه.

أما أسعار طرازات 2022 فتأتي الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 530 ألف جنيه، وسعر النسخة التي تأتي بمحرك 2000 سي سي 685 ألف جنيه.

أسعار سكودا كاروك

السيارة متواجدة في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الأولى 520 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 595 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 605 ألف جنيه.

أسعار سكودا سوبيرب

السيارة متواجدة في السوق بخمس فئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الأولى 520 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 858 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 645 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 710 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 850 ألف جنيه.

أسعار سكودا كودياك

السيارة متواجدة في السوق المصرية بسبع فئات مختلفة التجهيزات، وسعر طرازات 2021 في الفئة الأولى 565 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 610 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 690 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 735 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 770 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر 785 ألف جنيه، والفئة السابعة التي تأتي بمحرك 2000 سي سي بسعر 880 ألف جنيه.

أما أسعر طرازات 2022 فالفئة الأولى سعرها 570 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 620 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 700 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 745 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 785 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر 800 ألف جنيه، والفئة السابعة التي تأتي بمحرك 2000 سي سي بسعر 900 ألف جنيه.