«التعليم العالي» تعلن عن منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمي 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشؤون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين في جميع مجالات الدراسة.

رابط التقديم

وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي على رأس قائمة منح الجامعات التي ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الإلكتروني التالي: https://www.chevening.org/apply.

وأفاد التقرير أن الموعد النهائي لاستلام الطلبات 2 نوفمبر المقبل، ولمزيد من المعلومات والإطلاع على كل الإرشادات وشروط التقدم للمنح، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختيار حول البرنامج يكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي: https://www.chevening.org.

اختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات

ولفت التقرير إلى أن المنحة تسمح باختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات مختلفة في جامعات المملكة المتحدة البريطانية، بشرط الحصول على قبول غير مشروط من أحد هذه الجامعات.

وأوضح التقرير أن المنحة ممولة بالكامل من مكتب الشؤون الخارجية، والكومنولث، والتنمية، للدراسة على مستوى الدراسات العليا، بما في ذلك الرسوم الدراسية، وراتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة، والتأمين الصحي، وكذلك السكن، ومصاريف الطيران «ذهاب وإياب».

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.