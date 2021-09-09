محمد هنيدي لـ«الوطن»: محمود العربي كان رجلا عظيما.. حزنت لرحيله

عبر الفنان الكبير محمد هنيدي، عن حزنه الشديد لرحيل رجل الأعمال المصري محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربي»، والذي وافته المنية اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جنازته غدا بعد صلاة الجمعة، حسبما أعلنت المجموعة عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

وقال محمد هنيدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رجل الأعمال المصري محمود العربي كان رجلا عظيمًا، ورحيله أحزنه كثيرًا، معبرًا: «لا إله إلا الله، الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل عظيم»، متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان.

ومن الجدير بالذكر، أن «هنيدي» كان الوجهة الإعلانية لحملة الأجهزة الكهربائية «تورنيدو» التابعة لمجموعة «العربي جروب»، وقدم خلالها أكثر من إعلان في إطار كوميدي عن المنتجات والأجهزة التي تقدمها الشركة بأسعار وجودة مختلفة عن غيرها، حسبما كانت فكرة الحملة الإعلانية.

بيان مجموعة «العربي»

وجاء بيان المجموعة لنعي محمود العربي كالآتي: «ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي، من قرية أبو رقبة مركز أشمون بالمنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله».

واستكمل البيان: «الراحل كان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان نعم القائد الراشد، الذي ستبقى سيرته وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجًا فريدًا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

سبب وفاة محمود العربي

وكانت مصادر مقربة من الراحل محمود العربي، أعلنت أنه توفي عقب معاناة طبية استمرت 4 أشهر، كان محجوزًا على إثرها في المستشفى؛ نتيجة لأمراض الشيخوخة التي عانى منها الفترة الماضية.

ويعتبر «العربي» من أهم رجال الصناعة في مصر والوطن العربي، ليكون إمبراطورية بدأها من الصفر، ليكون أحد رواد الأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط، ويعمل لديه ما يزيد عن 43 ألف عاملا.