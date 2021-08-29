«الإنس والنمس» لـ محمد هنيدي يتصدر الإيرادات بـ42 مليون جينه

حقق فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، أمس، ما يقرب من 822 ألف جنيه، حيث استطاع أن يتصدر الإيرادات عن باقي الأفلام المنافسة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أبطال فيلم الإنس والنمس

تجمع بطولة فيلم الإنس والنمس مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، عارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وشريف دسوقي، وتجاوزت إيرادات الفيلم الـ42 مليون جنيه، خلال عرضه في دور العرض السينمائي لمدة 3 أسابيع.

الأفلام المنافسة لفيلم الإنس والنمس

بينما حقق فيلم «موسى» ما يقرب من 410 ألف جنيه، من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

فيما حقق فيلم «العارف» نحو 277 ألف جنيه، وقد تألق الفنان أحمد فهمي بدور جديد عليه لم يقدمه من قبل، وهو دور الهاكر، الذي يبحث باستمرار عنه الفنان أحمد عز من أجل القبض عليه.

كما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، 107 آلاف جنيه، وهو من نوعية الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي الرومانسي الدرامي، ويجمع في بطولته بين الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، في أول عمل فني يجمع بينهما .

فيلم «مش أنا» حقق ما يقرب من 62 ألف جنيه، وهو من بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، التي أثارت الجدل مؤخرًا بشأن تبرأها من فيديو كليب الفيلم، الذي ظهرت فيه ببعض المشاهد الرومانسية مع بطل العمل تامر حسني.