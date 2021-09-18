«الصحة»: ندرس تطعيم فئات من الأطفال من عمر 12 سنة بلقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يجري دراسة مسألة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، وسيكون لفئات لها أولويات، وحالات معينة مثل السفر للخارج، أو المصابين بأمراض مزمنة، وسيكون هناك قائمة للأولويات سيعلن عنها لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر سوف تتسلم 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الجمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أدوية ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا، وهي عبارة عن أقراص تقلل من الحمل الفيروسي وتمنع تطور الحالة ووصولها إلى الذروة، بجانب أدوية أخرى تجهض ظهور المرض عند الشخص، أو تقلل انتشاره لدى الآخرين، وهناك أدوية أخرى للمخالطين تقلل نقل العدوى لهم، مشددًا على أن مصر ليست بعيدة عن التطورات التي تحدث في العالم، وكما شاركت في التجارب الإكلينيكية الخاصة باللقاح، فإنها شاركت أيضًا في التجارب الإكلينيكية لأحد هذه الأدوية.

نتائج حملة «معًا نطمئن» جيدة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك ثمارا جيدة لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» التي أطلقتها الوزارة من خلال أوتوبيسات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين ومساعدتهم في التسجيل، مؤكدا أن هناك حوالي 10 آلاف مواطن سجلوا في القاهرة والجيزة والإسكندرية، و6200 ألف مواطن سجلوا في محافظات الدقهلية والقليوبية والفيوم، وغالبيتهم ذهبوا إلى مراكز الشباب للحصول على اللقاح، موضحًا أنهم لا يضعون التطعيم في هذه الأوتوبيسات، لأن الأوتوبيس يجوب كل شوارع المحافظة ونحن نحافظ على فاعلية التطعيم بالحفاظ عليه في سلسلة تبريد خاصة.

14.9 مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

وبلغ عدد من سجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا حتى الآن 14.9 مليون مواطن، وجرى إرسال رسائل لـ12 مليونًا، وجرعات التطعيم التي جرى تلقيح المواطنين بها وصلت إلى 13.4 مليون جرعة، كما جرى تطعيم 2.4 مليون مواطن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويتبقى فقط مليون مواطن.