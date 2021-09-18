دراسة: عدم تلقي لقاح كورونا يضاعف مخاطر الوفاة بالفيروس 11 مرة

أكدت دراسة أجريت في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا، أكثر عرضة للوفاة من غيرهم بـ11 مرات، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس بـ10 مرات.

التطعيم يقلل من المضاعفات الخطيرة المصاحبة عند الإصابة بكورونا

وقال الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة، إن الدراسة أجريت على أكثر من 600 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا، في أكثر من 13 ولاية أمريكية خلال الشهور الماضية.

وقالت «والينكسي»: «يوجد لدينا الأدوية واللقاحات للتعامل مع هذا الوباء، والتطعيم فعال وسوف يحمي من الإصابة بالفيروس، ويقلل من المضاعفات الخطيرة المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا»، مؤكدة أن غير الملحقين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا نسبة خمس أضعاف من الأشخاص الملحقين باللقاح.

ارتفاع الإصابات بكورونا في الخريف

وأضافت مديرة المركز، أنه من المحتمل عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال فصل الخريف المقبل، ومع استعدادات المستشفيات بالولايات المتحدة للاستقبال الحالات المصابة تمكن المشكلة في الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح وتنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن الأعراض ستكون خطيرة.

كارثة تهدد أمريكا

ومن جانبه، قال الدكتور أنتوتي فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن الإصابات عاودت الارتفاع دون الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف حالة جديدة يوميا خلال الفترة المقبلة؛ ما يعد كارثة مع وجود متحورات جديدة للفيروس ستزيد من الإصابات.

وأوضح «فاوتشى»، أن الولايات المتحدة ستصل إلى بر الأمان عند وصول الإصابات لعدد دون 10 ألف حالة يوميا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات ارتفع مرة أخرى بسبب وجود متحور دلتا بلس، ويعد الأكثر قابلية للانتشار بين الأشخاص وفقا لما أعلنت عنه جامعة جونز هوبكنز.

عند تحقيق المناعة السكانية سينتهي خطر كورونا

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، إنه حتى مع وجود العديد من الإجراءات والتطعيم لا يعنى ذلك نهاية الفيروس، مشيرًا إلى انتهاء هذا الوباء عندما نحقق قدر كاف من المناعة السكانية، بحيث يصبح فيروس كورونا لا يشكل تهديدا على صحة المواطنين.

مودرنا أكثر اللقاحات فعالية

وأجرت مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة، العديد من التحاليل على الآلاف من الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، ووجدت الدراسة أن لقاح مودرنا أكثر فعالية بنسبة 95%، وفايزر بنسبة 80%.