«الموسيقيين» تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه وتهدده بمجلس التأديب

هددت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، الفنان أحمد سعد، بإحالته إلى مجلس التأديب، حال تكراره الغناء على الفلاشة بطريقة (بلاي باك) في الحفلات.

«الموسيقيين»: لا تهاون في تطبيق قرارات النقابة

وحسب البيان الصادر عن نقابة الموسيقيين منذ قليل، أكدت النقابة «أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك) وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس الماضي 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك».

وتابع بيان النقابة: «تم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط، فضلًا عن إنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن «هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها».