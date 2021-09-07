شاكوش يعلق على وصفه بـ«الفلاشة»: لازم أشتغل لو هشيل طوب وزلط

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على توضيح كثير من الأمور الخاصة به مؤخرا من خلال لايف شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» منذ قليل.

حسن شاكوش يوضح وصفه بحسن فلاشة

وكان من ضمن الأشياء التي تحدث عنها شاكوش هو موضوع وصفه بأنه مطرب بـ«فلاشة» فقال «فيه ناس بتطلب حسن شاكوش بفلاشة وناس بتطلبه يغنى لايف، وأنا بلعب الاتنين، وفيه فيديوهات ممكن تشوفوها على النت توريكم دا، أنا مش هقعد في البيت لما حد يقولي عايزك على فلاشة هروح مش هقعد في البيت».

وتابع حسن شاكوش قائلا «لازم أشتغل حتى لو هشيل طوب وزلط اتعودت أشتغل وأكون راجل».

كما أنه خلال اللايف حرص شاكوش على الحديث عن قرار وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية فقال «النقابة على راسنا من فوق وأي قرار ياخدوه أنا راضي بيه وبقول الحمد لله وببوس إيدي وش وضهر وكل تأخيرة وفيها خيرة».

وحرص شاكوش على تقديم اعتذاره لكل الجمهور ولكل شخص غضب منه فى أزمته الأخيرة.

رضا البحراوي يصف حسن شاكوش بالفلاشة

يذكر أن وصف حسن شاكوش بمطرب الفلاشة جاء من خلال الفنان رضا البحراوى عندما ظهر في لايف وقال عن حسن شاكوش بأنه مطرب يعمل بالفلاشة فى الحفلات.

وجاء ذلك بسبب مشاجرة حادة حدثت بين شاكوش وفرقة رضا البحراوى فى إحدى الحفلات في الساحل الشمالى تسببت في حالة كبيرة من الجدل وبسببها ظهر رضا البحراوى للهجوم على شاكوش من خلال لايف على صفحته ونفس الأمر قام به شاكوش من خلال لايف على صفحته الخاصة.

ولكن مؤخرا أعلن شاكوش في لايف على صفحته الخاصة عن حل الأزمة بينه وبين رضا البحراوى فى لايف جمع بينهم قائلين «إحنا أخوات».

ولكن هذه الأزمة تسببت في خضوع الثنائي شاكوش والبحراوى للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية وصدر قرار بوقف شاكوش لأجل غير مسمى ووقف شهرين لرضا البحراوي.