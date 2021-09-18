ضبط مصنع لتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية «المغشوشة» في بلبيس

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، قيام «أحد الأشخاص» بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، تحمل علامات تجارية لبعض الشركات، الأمر الذى يشكل خطورة على صحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط «كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية - خط إنتاج مكون من 2 ماكينة تعبئة وتغليف – لفافات تحتوى على شرائط فارغة معدة لتعبئة الكبسولات – كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة»، وبمواجهة «المدير المسئول» أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص وتصنيع الأدوية محليًا.

ضبط مصنع تطريز بدون ترخيص بالنزهة

كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مسئول عن مصنع تطريز كائن بدائرة قسم شرطة النزهة»؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على «كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر- عدد من الملصقات- جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ماكينات وأدوات التصنيع».

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود أمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ـ ضبط «3087» قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ـ ضبط «12569» قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ـ ضبط «304» قضايا في مجال «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ـ ضبط «239» قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية».

ـ ضبط «1231» قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية».