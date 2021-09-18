مواعيد عرض حكاية «واحد في الميه» لصابرين على cbc

يبدأ اليوم، السبت، عرض حكاية «واحد في الميه» للفنانة صابرين، ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

صابرين تجسد شخصية كفيفة من مسلسل «زي القمر»

وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في حكايتها «واحد في المية» من مسلسل «زي القمر» والتي ظهرت فيه بدور شخصية كفيفة، وأكدت أنها قابلتها تحديات كثيرة، حيث إن العمل جاء في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وسعت لتقديم نموذج لذوي القدرات الخاصة وكيفية تحدي الصعاب حتى بعد تقدم العمر قائلة، «دوري كان مختلف، وكانت عضلة العين واقفة وطول الوقت ثابتة، وده كان مرهق جدا».

معلومات عن حكاية «واحد في الميه»

حكاية «واحد في الميه»، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وتقوم ببطولتها الفنانة صابرين، التي تجسد دور امرأة كفيفة ضمن أحداث العمل.

تعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، و12 مساء. بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء.

كما تعرض نسخة من الحلقات الخمس للحكاية مصحوبة بتعليق صوتي على المشاهد الصامتة، حتى يتسنى لغير المبصرين أو شديدي ضعف البصر متابعتها، وذلك عبر قناة cbc drama في تمام الساعة 4 عصرا، وكذلك عبر منصة WATCH iT.

آخر أعمال الفنانة صابرين

مسلسل "كله بالحب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات الزوجية التي تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل، الذي تجسد فيه زينة شخصية «دهب»، قيام أحمد السعدني «دكتور طارق» بالنصب على زوجته صابرين «إلهام»، وسرق الفيلا التي تملكها، بعد تأجيره لشخص للنصب عليها، ثم طردها من فيلاتها والاستيلاء عليها.